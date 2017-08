Bolt se lesiona en su última carrera y priva a Jamaica de medalla en el Mundial

Ha sido la peor de las despedidas. Una lesión de Bolt en los últimos metros de la carrera de 4x100 del Mundial de Atletismo de Londres ha privado a Jamaica de una medalla.

A media recta, Bolt se ha echado la mano al muslo derecho y ha caído al suelo con gestos ostensibles de dolor. Allí se ha quedado más de un minuto, antes de incorporarse para entrar caminando en la meta.

La medalla de oro fue para Gran Bretaña, que con un crono de 37.47 batió al favorito, Estados Unidos (37.52) y a Japón (38.04).

Este es el momento en el que Bolt se ha roto:

Bolt Pulls up Injured in his last race pic.twitter.com/b0nKgjMNZM