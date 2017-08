El 'selfie' de Chenoa desde la cama que más comentarios está generando

La cantante Chenoa ha publicado una imagen en Instagram que está siendo muy comentada por sus seguidores.

La que fuese miembro del jurado de Tu Cara me suena, en Antena 3, ha querido compartir con sus seguidores una imagen desde su cama, justo antes de irse a dormir.

En pocas horas la fotografía ha sido muy comentada y aplaudida. Más de 16.000 personas han pulsado el botón 'me gusta' en la aplicación.

"Pues nada en breve me pongo otra vez el pijama y a 'mimir' en modo relax jajajajaja GRACIAS por los piropos...me pongo 'coloraa' cuando me miras me pongo 'coloraa", ha dicho la exconcursante de Operación Triunfo tras ver el aluvión de mensajes que ha recibido en su publicación.

La imagen de la cantante ha propiciado muchos comentarios en Instagram:

guapa, me encantas oscargomezsilverio

No sé qué decir! Hermosa por ejemplo lbertoncmusic

Bella , simplemente bella. adrycontact

Me encanta tu pijama Azul !!!👑✌🙋😘 carmen_caniani

Por eso te admiro eres como se te pega la gana ser y ya sin doblete 👑✌🙋😘💜💜💜🌻🌻 carmen_caniani

Todos los piropos que te digamos se quedan cortos para describir tu belleza!! dejuanmartinez

Ohhhhhh preciosa griselda1949gmail.com_

Mira que eres guapa eee me enamoras, es que más guapa y no naces e @chenoa irialamasgarcia04

que monaa😍 quiero verte colora, no me imagino lo mona que estaras😂😍❤ tq chenoista_5

Maadre mía chiquilla...pero tu cada día estás más buena!! @chenoa ¡PRECIOSA! 😍❤ chenoa_diva

Ayer muy contenta y hoy muy sexy bueno bueno !! Bs 😘👑😁✌ feliz viernes 🌟🌟✌🎈🎈👑 carmen_caniani