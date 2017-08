Estado de emergencia en Virginia (EEUU) por los enfrentamientos tras una marcha nazi

Caos en Charlottesville (Virginia, EEUU), donde una marcha nazi ha terminado con graves incidentes entre supremacistas y grupos antifascistas. El gobernador del estado de Virginia, Terry McAuliffe, se ha visto obligado a declarar emergencia estatal para ayudar a las autoridades a "responder a la violencia", que ha dejado un muerto y múltiples heridos.

Los incidentes han llegado hasta tal punto que, durante una manifestación antifascista en el centro de la ciudad, un vehículo ha arrollado a un grupo de manifestantes, provocando la muerte a una persona y numerosos heridos.

El alcalde de la ciudad, Mike Signer, ha confirmado la muerte de uno de los atropellados.

I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home.

Aunque el inicio de la marcha estaba previsto para el mediodía en el Emancipation Park, en el centro de la ciudad, minutos antes se produjeron ya los primeros choques violentos.

Las consignas lanzadas entre manifestantes, ataviados con banderas nazis, confederadas y escudos de protección; y los opositores, que acusan a los organizadores de racismo, rápidamente desembocaron en golpes y puñetazos. Según la Policía de Charlottesville, los primeros enfrentamientos se saldaron con varios heridos, sin precisar la cifra exacta o su gravedad.

TARDÍA REACCIÓN DE TRUMP

Hasta la primera dama, Melania Trump, ha tenido que pedir calma tras lo ocurrido asegurando que "nada bueno se logra con la violencia".

Our country encourages freedom of speech, but let's communicate w/o hate in our hearts. No good comes from violence. #Charlottesville

De hecho, la reacción de la primera dama ha llegado más de 40 minutos antes que la de su marido, el presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha escrito este ambiguo mensaje:

"Todos debemos estar unidos y condenar todo este odio. No hay lugar para este tipo de violencia en América"

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!