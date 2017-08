La aplaudida crítica de J.K. Rowling a Trump por su silencio sobre Charlottesville

El gobernador de Virginia (EEUU) ha tenido que declarar el estado de emergencia tras los graves disturbios sucedidos en Charlottesville tras la marcha convocada por grupos nazis, que ha terminado con varias personas heridas en los enfrentamientos con grupos antifascistas.

Situación ante la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gran aficionado a Twitter, ha guardado silencio hasta bien entrada la tarde. De hecho, su reacción, en un mensaje criticado por su ambigüedad, ha llegado 43 minutos después del que ha enviado su mujer, la primera dama Melania Trump.

"Todos debemos estar unidos y condenar todo este odio. No hay lugar para este tipo de violencia en América"

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!