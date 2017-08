La loca interrupción en directo de una señora a una reportera de Telemadrid

Hacer un directo en televisión puede ser un riesgo para la integridad de los reporteros. Un hincha de algún equipo de fútbol, algún señor ebrio o las inclemencias del tiempo son algunos de los contratiempos que pueden arruinar un directo en un programa o en un telediario.

Pero las interrupciones no son siempre para algo malo. A Rebeca Marín una señora le ha cortado en pleno directo para hacerle una curiosa apreciación: "Me encantas en eso de No te duermas".

Para los que no sean asiduos a la cadena pública madrileña, No te duermas es un programa que presenta la propia Marín junto con Javier Callejo en el que desgranan lo que ocurre en internet.

Si alguien ha de interrumpir tu trabajo en televisión, por lo menos que sea para decirte algo bueno.