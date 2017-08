La pregunta sobre su peso que dejó a Jonah Hill con esta cara

Jonah Hill, uno de los actores cómicos más célebres y reconocidos de Hollywood ha tenido que soportar una pregunta sobre su físico de un periodista.

El actor que saltó a la fama con Supersalidos y que ganó un puesto en los actores clase A tras su papel en El Lobo de Wall Street —de Martin Scorsese— ha perdido peso y un reportero le ha preguntado por ello.

"¿Todavía te consideran el tipo gordo cuando vas a una fiesta o algo? Porque a mí me pasa un montón, soy el gordo. ¿Sigues siendo el tipo gordo de Hollywood o todo el mundo te mira y se quedan como 'vaya, estás genial' porque ahora estás sano?", preguntó el periodista.

Hill, demostró con sus gestos que la pregunta no le había gustado ni un pelo y respondió con un elegante: "¿Tenéis alguna otra pregunta que sea inteligente?".

why the fuck would u even think it's okay to say this i'm so mad pic.twitter.com/je0Wh12Ylv — jonah hill stan (@gyllenhaaaal) 11 de agosto de 2017

El actor ya vivió un incidente similar durante su visita a Francia en 2016, cuando Ornella Fleury, una periodista del programa francés de entrevistas Le Grand Journal vaciló a Hill: "Tengo una fantasía. Es que los dos nos encontramos en una habitación de hotel por la noche, entonces nos ponemos a hablar, tú me haces reír mucho y, de repente, te traes a tus amigos Di Caprio y Brad Pitt y tú... tú te vas".

"Me alegra haber venido. No he venido para nada más que para ser ridiculizado por una periodista local. Me hace ilusión", respondió él visiblemente enfadado.

Tras estas palabras, Fleury tuvo que disculparse y le dedicó unas palabras a Hill:

"El problema, Jonah, es que desde hace 10 años vivo contigo a través de tus películas. Pero en lo que no pensé el viernes es que tú no has vivido conmigo. De hecho, Jonah, tengo la impresión de conocerte tanto que el viernes creía que estaba de coñas con un amigo, pero la realidad es que no somos colegas. No, la realidad es que tú tienes dos nominaciones al Óscar y yo, dos vídeos en mi cuenta de YouTube. Que tú has rodado con Scorsese y Tarantino y a mí ni siquiera me cogieron para un anuncio de Spontex".