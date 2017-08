Tania Llasera publica una foto antigua para reflexionar sobre su cuerpo

Tania Llasera ha publicado una imagen antigua para reivindicar su actual figura. La presentadora de La Voz (Telecinco) está actualmente embarazada de su segundo hijo y es asidua a compartir con sus seguidores su día a día a través de Instagram.

En esta ocasión ha compartido una fotografía en la que aparece con un cigarro en la mano. "No sabéis lo que me reconforta esta foto, porque sinceramente me veo mucho mejor ahora. Sin humos y mejor alimentada", ha comentado en la imagen.

La conductora de talent de Mediaset ha hablado en muchas ocasiones que dejar de fumar ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida.

El texto de Llasera ha suscitado muchos comentarios que han aplaudido la reflexión de la presentadora:

