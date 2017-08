Cachondeo con la traducción al inglés de estos carteles turísticos de Sevilla

Nunca unos carteles turísticos dieron tanto juego. Un usuario de Twitter ha publicado lo que parecen unos nuevos letreros que están despertando mucho cachondeo en redes sociales.

"Nuevos carteles turísticos en Sevilla..a quién habrán encargado la traducción. Mae mía", ha comentado el usuario de Twitter @dbenitosa adjuntando una imagen en la que se pueden ver cuatro señalizaciones.

En estos letreros se indica cómo ir a algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad, como la Basílica de la Macarena o la Torre de los Perdigones.

Este tuit con la imagen lleva en pocos días más de 1.500 retuits y más de 1.100 me gusta.

Como no podía ser de otra forma las redes se han llenado de bromas y de parodias del mencionado cartel.

Pues eso is like esto. From the lost to the river :D pic.twitter.com/8NLhlZzY1V