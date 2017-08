Ivanka Trump da toda una lección a su padre condenando la violencia nazi

Estados Unidos sigue en estado de 'shock' tras los gravísimos incidentes sucedidos este sábado en Charlottesville (Virginia, EEUU). Un joven neonazi atropelló a una multitud durante una manifestación antifascista, matando a una joven abogada y dejando una veintena de heridos.

Los incidentes habían estallado durante la mañana, con choques entre grupos antifascistas y grupos neonazis, que también terminaron con diversos heridos.

La situación era tan grave que el gobernador del estado de Virginia tuvo que declarar el estado de emergencia.

Ante lo ocurrido, todas las miradas se dirigieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tardó varias horas en reaccionar en Twitter. Cuando lo hizo, publicó un mensaje ambiguo en el que no condenaba la violencia nazi.

Tampoco lo hizo después, cuando desde New Jersey dio una rueda de prensa. Entonces, se limitó a condenar "la violencia de todas las partes" y no aceptó preguntas sobre lo sucedido.

Su actitud ante lo ocurrido ha sido muy criticada en las redes sociales, más aún después de que su hija, Ivanka Trump, publicase dos mensajes en Twitter en los que sí mencionaba la violencia neonazi y la condenaba: "En nuestra sociedad no debería haber lugar para el racismo, la supremacía blanca y los neonazis. Todos deberíamos unirnos como americanos y ser un país UNIDO".

1:2 There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis.

2:2 We must all come together as Americans -- and be one country UNITED. #Charlottesville