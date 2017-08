Nacho Guerreros, actor de 'La que se avecina', narra el infierno que sufrió por culpa del 'bullying'

Nacho Guerreros —actor conocido por interpretar a Coque en la exitosa serie de Mediaset, La que se avecina— ha contado en Sábado Deluxe el infierno que ha vivido por culpa del acoso escolar.

Guerreros, que ha participado en el libro Yo también sufrí bullying —en el que se habla del acoso escolar—, se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez y se ha mostrado como nunca antes en televisión.

Todo empezó cuando el actor tenía 14 años y llegó al instituto. "Había vivido una infancia feliz en el colegio, y llegas allí y te miran mal. Recuerdo que el primer día supe que algo malo iba a pasar", aseguró Guerreros.

"Quizás era muy niño, no había dado problemas nunca. Ellos estaban más adelantados que yo y ya fumaban. Por lo que debieron ver en mí una víctima muy fácil que no iba a protestar por nada. Había un rechazo. No recuerdo cuál fue la primera mirada de desprecio, que la hubo o la primera colleja, que también la hubo. Un día te desaparece el rotulador o el abrigo... No recuerdo cuál fue la primera vez, pero si el curso empezaba en octubre, yo en Navidad quería dejarlo", ha contado el actor a Vázquez.

Además, destacó que el acoso psicológico hacía más mella en él que el físico: "Los guantazos no eran tan hirientes como una mirada inquisitiva o discriminatoria"

El actor habló también del sentimiento de culpa que se le venía encima cuando a otros compañeros les sucedía lo mismo: "Me callé, porque como se suele decir, pensaba: 'Virgencita, virgencita, que me quede como estoy'. Genera un sentimiento horrible".

