Las restricciones para el rescate de migrantes en el Mediterráneo impuestas por Libia han hecho que varias ONG hayan decidido suspender de forma temporal sus operaciones en esta zona.

La última en hacerlo ha sido Save the Children, siguiendo la estela de Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones, que ven comprometida su seguridad después de que la Marina Libia decidiera incrementar su zona de operaciones de 12 a 70 millas marinas desde la línea de costa, una "distancia que entra notablemente dentro de lo que se considera aguas internacionales".

Save the Children "lamenta profundamente haber tenido que suspender temporalmente sus operaciones de rescate en el Mediterráneo, debido a la incertidumbre que plantean las nuevas decisiones de la Armada libia".

Su buque, el Vos Hestia, se mantiene en espera y preparado para responder, una vez que se vuelva a garantizar la seguridad de sus operaciones de rescate y salvamento en el Mediterráneo.

Tras la decisión de la Marina de Libia, el barco de Save the Children, se está dirigiendo a Malta, "donde quedará atracado, mientras el equipo a bordo evalúa los riesgos generados por esta situación en constante cambio".

"Las noticias de la intención de la Armada libia de ejercer su control dentro de aguas internacionales, en las que Save the Children opera para salvar a aquellos migrantes en riesgo de morir ahogados, tienen graves implicaciones para la seguridad del personal del barco y de su capacidad para llevar a cabo misiones de rescate de manera efectiva", ha indicado Save the Children.

UPDATE: With NGOs more and more restricted in the Med & the #EU determined to trap people in #Libya, we've put the #Prudence on standby. pic.twitter.com/4stMq5QmHQ