El comentadísimo consejo de la Policía Nacional sobre los cajeros manipulados

Es uno de los grandes miedos de todo el que usa un cajero automático: que esté manipulado y se quede con su tarjeta para que los cacos roben sus datos y su dinero. La Policía Nacional, consciente de esa preocupación, ha decidido ofrecer en Twitter un consejo para que los usuarios de cajeros se sientan seguros.

"Cuando retires dinero del cajero, comprueba si ha sido manipulado tirando del skimmer y tapa el teclado cuando marques tu pin", dice su mensaje.

El mensaje, retuiteado más de mil veces, también ha generado más comentarios de los habituales en las publicaciones de la policía. ¿La razón? Que algunos usuarios no han entendido muy bien la recomendación, otros creen que no es efectiva y otros aprovechan para hacer bromas.

Tapar el teclado no sirve si han instalado un sobreteclado falso que memoria y reenvía la clave, si no he oído mal por ahí