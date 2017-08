La respuesta tardía y ambigua de Donald Trump sobre los incidentes racistas de Charlottesville (Virginia, EEUU) sigue dando de qué hablar.

El sábado, unos manifestantes de extrema derecha y un grupo antiracista se enfrentó en las calles de la ciudad y un supremacista atropelló a varios de los últimos, matando a una chica. El presidente tardó horas en reaccionar y, cuando lo hizo, fue para condenar la violencia "de ambas partes".

Tratando de acallar las críticas por su respuesta a los disturbios, ha tuiteado sus condolencias a "todos los heridos" y, finalmente, ha hecho referencia al tema de la raza. Pero no sin antes señalar que lo más importante es "restablecer el orden".

We must remember this truth: No matter our color, creed, religion or political party, we are ALL AMERICANS FIRST. pic.twitter.com/FesMiQSKKn