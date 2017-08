La inmigración irregular se cuadruplica en España, según Frontex

En julio se detectaron 15.400 cruces ilegales de las fronteras europeas en las cuatro principales rutas migratorias hacia la Unión Europea (UE), de acuerdo con Frontex.

Number of detections of illegal border crossings in Spain in July reached 2300, four times more than a year ago https://t.co/0xP3WsvbzO pic.twitter.com/T4vYU3wW1r