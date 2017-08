Lucía Etxebarría confiesa que le robaron en Sanfermines cuando practicaba sexo borracha en la calle

La escritora Lucía Etxebarría ha sorprendido a todos con su confesión de este domingo en el programa Mad in Spain, el debate de Telecinco presentado por Jordi González.

(Pincha en la imagen para acceder al vídeo)

Durante la cuarta entrega del debate, la escritora ha crucificado varios festejos populares celebrados en España porque, desde su punto de vista, promueven el consumo no moderado de alcohol y el maltrato animal.

Hago constar que tenía 20 años. https://t.co/jp1kBlTT22 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 13 de agosto de 2017

En este contexto, Etxebarría ha reconocido que ella misma ha sufrido en sus carnes los estragos del consumo excesivo de alcohol, confesando que en unos Sanfermines le robaron "mientras estaba completamente borracha teniendo sexo en plena calle": "Me he emborrachado, me he tirado al agua, me han robado y, además, me robaron todo en unos San Fermines mientras estaba completamente borracha manteniendo sexo con alguien en la calle", ha confesado la que fuera ganadora del premio Planeta.

De este modo, la escritora se ha confesado "la más fiestera", ya que ha hecho de todo "menos torturar animales". Por esto, ha argumentado que no está en contra de las fiestas, "sino de que se vaya de madre": "Los jóvenes han perdido el norte con el alcohol en las fiestas", ha concluido.