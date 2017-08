Normalidad en El Prat el primer día de huelga indefinida de los trabajadores de Eulen

El aeropuerto de El Prat ha registrado colas de una hora en los controles de seguridad hacia las 4.00 a. m., tras comenzar a medianoche la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen. El Gobierno ha decretado unos servicios mínimos del 90% para "garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales".

Tras esos picos de madrugada, que ya se vivieron durante los paros parciales previos, las esperas se han reducido considerablemente y, hacia las 7.00 horas, la situación era de completa normalidad.

En las líneas de control de los pasajeros se han situado ya efectivos de la Guardia Civil, que refuerzan el servicio prestado por los empleados de Eulen por decisión del Gobierno, para minimizar los problemas de seguridad y orden público que podrían producirse en El Prat debido a la huelga.

En la tarde del domingo, los trabajadores de Eulen volvieron a rechazar la propuesta mediadora de la Generalitat, que preveía una subida salarial de 200 euros mensuales en 12 pagas, con 150 votos en contra, 36 a favor y un voto nulo. De un total de 400, participaron 187 trabajadores.

El asesor del comité de huelga, Leopoldo García, acusó a la Generalitat de atribuirse una función de "arbitraje" que no le corresponde y denunció la "arrogancia" del ministro de Fomento, "absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático" al "amenazar" con el arbitraje obligatorio. A su juicio, "no se dan las condiciones" para ello mientras no se quiebren los servicios mínimos".

Tras conocer el resultado de la votación, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, criticó la "postura muy inmovilista" del comité de huelga y el rechazo a una propuesta "razonable", por lo que anunció que el Gobierno ha iniciado los trámites para el laudo arbitral, que será vinculante para todas las partes.

La consellera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, señaló también que la mediación del Gobierno catalán en el conflicto ha terminado y que ahora les corresponde negociar a "las dos empresas implicadas, Eulen y Aena, y a los trabajadores".