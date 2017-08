Rafa Nadal volverá a ser número 1 del mundo el próximo lunes

El tenista español Rafa Nadal volverá a ser número 1 del mundo a partir del próximo lunes 21 de agosto, cuando se actualice oficialmente el siguiente ranking ATP, después de que el único que podía discutirle la posición, el suizo Roger Federer, renunciase este lunes a participar en el Masters 1.000 de Cincinnati para recuperarse de sus problemas de espalda.

"Siento mucho abandonar el Western & Southern Open, siempre me gusta jugar aquí (...) pero, desafortunadamente, forcé mi espalda en Montreal y necesito descansar esta semana", ha señalado Federer en un comunicado hecho público en la web oficial del torneo.

Seven-time champion Roger Federer has withdrawn from 2017 tournament due to a back injury. #CincyTennis pic.twitter.com/YcNpDuhvvX