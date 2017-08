El tipo más machista de 'First Dates' llama "tontos" a los hombres que limpian e indigna Twitter

Francisco, un soltero con coleta de 38 años, acudió al programa de Cuatro First Dates con un objetivo claro: encontrar "una mujer formal que haga todas las labores de la casa".

El comienzo con su cita Patricia no fue para tirar cohetes, pero a medida que la cita fue avanzando, Francisco fue indignando también en las redes sociales por sus comentarios anacrónicos, casi caricaturescos.

"Un hombre con la barriga llena y la cama bien ya tiene muchos puntos para que funcione la relación", soltó sin pudor, tras dejarle claro a Patricia que él estaba "acostumbrado a que la mujer haga toda las labores de la casa, si no tiene que trabajar que no trabaje, pero que haga la casa".

"De una mujer busco que sea seria, formal, que respete a la pareja, que no la engañe", argumentó, ante las estupefacción de su cita.

Patricia, por su parte, intentaba dejar claro que lo que ella buscaba era "lo contrario a lo que he tenido. Que no sea machista, que sepa respetar mi espacio, que me valores como persona".

Estás palabras no convencieron a Francisco, quien las interpretó como fruto del resentimiento: "Está resentida y busca amoldar a un hombre a su manera", afirmó el príncipe azul en cuestión quien concluyó con una frase que, directamente, incendió Twitter:

"Busca a un tonto, dónde va a encontrar al hombre que limpie y le haga de todo, y eso no existe, y si existe será medio tonto".

Era evidente —por lo que sea— que Francisco y Patricia no tenían química, extremo que se confirmó en la decisión final: "No encajamos, se atascó todo con el tema de hacer de comer", afirmó Francisco, quien deseó a Patricia que encontrara a su "príncipe azul".

Ella, con retintín, le respondió con un "igualmente, que encuentres a quien te haga de comer".

