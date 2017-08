19 curiosidades de 'Al salir de clase' reveladas por sus protagonistas

El 8 de septiembre de 1997 marcó un antes y un después en la ficción española: el instituto madrileño 7 Robles abría sus puertas por primera vez, empezaba Al salir de clase.

La serie producida por BocaBoca y emitida por Telecinco hizo que muchos españoles se sentasen puntualmente frente al televisor cada tarde después de comer. Querían saber lo que pasaba en la vida de esos adolescentes encarnados por actores inicialmente anónimos que acabaron convirtiéndose en ídolos y que muchos (hola Rodolfo Sancho, hola Hugo Silva, hola Elsa Pataky) se han consagrado en la televisión y el cine actual.

Los 1.199 episodios que duró Al salir de clase, traducidos en cinco años de emisión (hasta 2002), dieron para mucho... ¡muchísimo! No sólo en lo que a tramas se refiere, fuera de la pantalla los protagonistas también vivieron esos años con mucha intensidad.

De todo lo que experimentaron hablan en el último número de Vanity Fair que reúne en una foto de familia a 13 de los actores que salieron de clase allá por 1997. El reportaje incluy también declaraciones del director Antonio Cuadri, el guionista (Jaime Palacios) y de otros intérpretes como Elsa Pataky.

Estas son algunas de las curiosidades que revelan en la revista.

1.- Una salida de misa inspiró la serie. "Estaba en París en 1996 y vi a gente saliendo de misa en Notre Dame. Pensé en Salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière y, de repente, apareció: Al salir de clase", cuenta el director. Para él, la serie representaba una metáfora de libertad y aventura, como esa pregunta que inquieta a los padres: "¿Qué hacen tus hijos al salir de clase?".

2.- Más de 2.500 jóvenes se presentaron al casting."Cada mañana, en una oficina de la calle del Arenal, veía a unos 25 chicos y chicas. Me decían: '¿Cómo vas a hacer esto con desconocidos?'. Yo respondía con una frase de Valerio Lazarov: 'La televisión no se hace con famosos, la televisión hace famosos", explica Cuadri.

3.- Marián Aguilera (Miriam) tuvo que imitar a Jesulín de Ubrique en el casting. "Pensé: 'Pero qué señor tan friki", dice sobre el director.

4.- Elsa Pataky (Raquel) llevaba unos mil castings cuando llegó Al salir de clase. En aquella época se inclinaba más por ser periodista (carrera que estudio en la Universidad San Pablo CEU de Madrid) que por ser actriz. "Cuando me llamaron, no quería ni ir. Me dije: "Es la última vez que lo intento". Lo intentó, pasó la prueba y rodó 305 episodios. Dejó la serie en diciembre de 1998.

5.- La primera temporada fue un camino de rosas. Todos se llevaban bien, pero eso duró poco, cuenta Athenea Mata (Elena). "Nos llevábamos genial, llegábamos con inocencia e ingenuidad. Cuando terminó, el ambiente no era el mismo. Había gente que ya no me gustaba, que llegó con otra actitud. No voy a decir quién", revela.

6.- Alejo Sauras (Santi) pudo interpretar al personaje gay que le faltaba a la serie con una condición. "La cadena aceptó siempre y cuando no ejerciera. Se podía hablar de que era homosexual, pero no podía tener pareja. Hasta que un verano ocurrió: Santi iba a tener novio, Rubén. (...) Pero llegó una nueva y extraña orden: 'Vale que sean pareja, pero nada de besarse, que no son horas", explica Palacios, quien vio en el personaje de Santi una forma de dirigirse a los chavales que empezaban "a descubrir su homosexualidad y decirles alto y claro que no había nada que temer".

7.- Carmen Morales (María) entró para cumplir los deseos de terceras personas. "Alguien, en alguna parte, tenía auténtica fijación por que tuviésemos una protagonista pura y virginal. Tal honor recayó sobre Carmen Morales", cuenta Palacios.

8.- María se convirtió en la mala malísima de la serie porque el público así lo quiso. "Empezó como la típica bobalicona, pero se dieron cuenta de que funcionaba mejor un personaje obsesionado por amor. Me convirtieron en la gran mala", explica Morales.

9.- Las tramas polémicas con las que arrancó Al salir de clase (en el tercer episodio a Roberto y Pilar se les rompía el preservativo) casi le cuestan un disgusto económico. "Hubo amenazas de retirar el patrocinio por parte de algunas marcas. Ciertos sectores se escandalizaban un poco con la promiscuidad, las zonas epidérmicas de Elsa Pataky...", añade Cuadri.





10. - Los jóvenes y anónimos actores sabían que se harían famosos tras su llegada a la pequeña pantalla, pero no se imaginaban hasta qué punto. "Pensamos que sería estupendo que la gente nos reconociera. No sospechábamos que esto podría transformarse en una pesadilla y llegaría a darnos miedo salir a la calle", asegura Pataky.

11.- Tampoco pueden decir que les pillase del todo desprevenidos, Cuadri les había advertido. "Os conocerá todo el mundo, se acabará el anonimato. ¿Estáis seguros de que queréis abrir esta puerta?", asegura Pataky que les dijo.

12.- Aurora Carbonell (Yasmina) tuvo que cambiar el teléfono fijo de su casa porque la gente llamaba a las dos de la madrugada para preguntar: "¿Cómo es Yasmina?".

13.- Cada día acudían al estudio decenas de fans para ver a sus ídolos. Fernando Andina (Mateo) cuenta que eran unos 60 cada día y que llegaban en bus de cualquier punto de España.

14.- Mariano Alameda (Íñigo) pasó de ser un chaval de barrio a ser la imagen corporativa de la cadena. "Acabé sintiéndome un un producto. Eso es lo que eres. Al principio lo vas dejando, pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta de que eres interesante mientras les vales. Si tú no funcionas para el producto, les das igual", cuenta el actor ahora retirado.

15.- Carmen Morales (María) abandonó la serie casi dos años después de incorporarse porque estaba harta de todo. Ella misma pidió que la matasen: "Normalmente no quieren acabar con los personajes, pero en este caso aceptaron".

16.- Diana Palazón (Miranda) también decidió dejar la serie "porque estaba viviendo para ella" (estuvo algo más de dos años). "Era agotador. Llegó un punto en el que no pude más", cuenta.

17.- Los prejuicios persiguieron a muchos de los protagonistas de la serie. Víctor Clavijo (Raúl) asegura que le miraban por encima del hombro por pertenecer a la cantera de Al salir de clase. Gente de la profesión pensaban que eran chicos que habían cogido de la calle y a los que habían dado una oportunidad ante la cámara. "No sabían que teníamos formación actoral. Costó mucho romper esa barrera", explica. "El mundo del cine se dio cuenta de que el trabajo en televisión da unas tablas que otros no tienen, porque no graban horas y horas al día".

18.- Elsa Pataky nunca sintió ese desprecio."Siempre he estado muy orgullosa de pertenecer a un proyecto tan especial"

19.- Al salir de clase pudo continuar otra temporada pero Telecinco no quiso. "Todos nos quedamos con ganas de más. Había posibilidades de que durara un año más y nos hubiese encantado, pero la cadena decidió no renovar. Nunca supimos el motivo. Yo creo que la serie podría haber durado todo el tiempo que hubiesen querido", cuenta Javier Pereira (Triki).