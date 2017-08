Chris Brown asegura que se sintió como "un jodido monstruo" tras la paliza que le dio a Rihanna en 2009

El cantante Chris Brown se ha abierto en canal y ha hablado de la noche de 2009 en que agredió a Rihanna. En el documental Chris Brown: Bienvenido a mi vida, el intérprete de Little More explica cuándo surgieron los problemas de pareja que se hicieron públicos el día en que los medios publicaron las fotos de la de Barbados con la cara totalmente deformada tras recibir una paliza de Brown, condenado por ello a cinco años de prisión condicional y a 180 días de trabajo comunitario.

El rapero explica en el reportaje de 80 minutos que conoció a la cantante en 2004 en un show celebrado en Nueva York. Rihanna tenía en ese momento 16 años y rápidamente conectaron. Fue la confesión de una infidelidad, cuenta Brown, el origen de la tormentosa relación.

"Perdió la confianza en mí totalmente. Ella me odió después de aquello", comenta. "Lo intenté todo, no le importaba, simplemente no confiaba en mí después de eso. De ahí, simplemente fue cuesta abajo la relación porque había peleas, peleas verbales y peleas físicas", continúa."Ella me golpeaba y yo la golpeaba, y nunca estaba bien".

Trató de patearme y entonces yo realmente la golpeé con un puño cerrado y le rompí el labio (...) Cuando lo vi estaba en estado de shock, me quedé preguntándome ¿por qué la golpeé así?" Chris Brown

El episodio de 2009 se produjo en un coche, como cuenta el propio Brown y como relataba el informe policial difundido entonces. "Pararon el vehículo e iniciaron una pelea. La mujer tenía heridas visibles e identificó a Brown como su atacante", decía el texto. Una información que ahora ha ampliado Brown: "Recuerdo que ella trató de patearme y entonces yo realmente la golpeé con un puño cerrado y le rompí el labio (...) Cuando lo vi estaba en estado de shock, yo me quedé preguntándome ¿por qué la golpeé así?".

"Después empezó a escupirme sangre en la cara y eso me cabreó todavía más e intentó quitarme el móvil (...) cogió las llaves del coche y fingió tirarlas por la ventana y cuando salí a buscarlas alguien gritó y ella contestó: 'ayuda, ¡está intentando matarme!", explica el rapero, que asegura que se sintió "como un jodido monstruo".

En el documental, el cantante confiesa que todavía ama a Rihanna pero sabe que la relación no iría a ningún sitio: "Pelearíamos entre nosotros".

Lo cuenta ocho años después y tras haber intentado retomar su romance en 2012. Pocos entendieron esa segunda oportunidad y Rihanna lo aclaró años después "Era una niña. Una niña que siente tanto dolor como la misma relación, quizás hay personas que son más fuertes que otras. Quizás yo estoy hecha para soportar cosas así", declaró.

En la entrevista publicada en 2015, aseguró que se sentía capaz de cambiarle. "En un ciento por ciento. Yo era superprotectora con él. Sentía que la gente no lo comprendía, incluso después de... Pero luego te das cuenta que en esa situación, tú eres el enemigo", declaró.