El Gobierno británico contempla un Brexit sin fronteras físicas con Irlanda del Norte

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado que el Brexit no hará que el Reino Unido ponga fin a la "relación especial y única" que mantiene con Irlanda, en un mensaje que publica hoy el periódico irlandés Irish News.

En un mensaje dirigido a la comunidad nacionalista que vive en Irlanda del Norte, la jefa del Ejecutivo insiste en que los derechos contenidos en el Acuerdo de Viernes Santo, como el de poder reclamar la ciudadanía irlandesa, se protegerán cuando se consume la marcha del Reino Unido de la Unión Europea (UE), previsiblemente en 2019.

"Nadie ha votado para poner fin a los vínculos especiales que unen al Reino Unido e Irlanda o para socavar los arreglos únicos que hay entre Irlanda e Irlanda del Norte, que han apuntalado el acuerdo de paz y llevan en vigor mucho antes de nuestra pertenencia a la UE", aseguró May en su mensaje en ese diario, con sede en Belfast y cuyos lectores son mayoritariamente nacionalistas irlandeses.

La política tory consideró además que "no debería haber ninguna frontera física de ningún tipo en ningún lado de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda". "Quiero que la gente lo tenga absolutamente claro: el Reino Unido no quiere ver puestos fronterizos para ningún propósito", remarcó en este sentido.

LAS FRONTERAS, EN DETALLE

El mensaje de la dirigente conservadora se publica el mismo día en que el Gobierno británico publicará un documento oficial en el que dará detalles acerca de su postura ante la cuestión de las fronteras con Irlanda, uno de los temas que más preocupan.

En el documento que publicará hoy el Ejecutivo de Londres, el Gobierno indicará, según adelantan los medios locales, que quiere evitar volver a los "duros controles fronterizos del pasado" entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte.

Frente a la tercera ronda de negociaciones con la Unión Europea, que empezará el próximo día 28, el Ejecutivo está dando pormenores sobre como abordará ante Bruselas asuntos clave en el proceso de diálogo.

El Gobierno publicó ayer un primer documento oficial en el que reveló su intención de alcanzar un pacto con Bruselas para ampliar temporalmente la unión aduanera -uno o dos años- una vez consumada la salida del bloque, prevista para 2019.