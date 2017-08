El tierno homenaje de Hugo Silva a su abuela que triunfa en Instagram

Instagram no sólo sirve para mostrar el resultado de las sesiones de gimnasio o lo bien que se pasa de vacaciones. También sirve, como ha demostrado este miércoles Hugo Silva, para mostrar el amor que sentimos por las personas que nos rodean. En el caso del actor, su abuela.

Silva ha compartido con sus seguidores una imagen en la que se le ve, en bañador al lado de una piscina, junto a su abuela. "Amor. Abuela. Pasiempre", dice el mensaje que acompaña a la fotografía.

La publicación del actor tiene más de 30.000 me gusta en dicha red social y ha generado muchos comentarios de elogio:

Tu por lo menos a quien abrazas es a tu abuela. Otros en cambio tendrían una "Folla-Amiga" en cada brazo. De la humildad se nace no se hace.

Que suerte 😘 disfrútala ... que linda ... se me acaba de ir la mía y no te imaginas cuanta falta me hace ❤️

romg_81