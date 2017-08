Este nazi estadounidense pide que no retuiteen más su foto... Y no paran de retuitearla

Flequillo, rostro iluminado por el candor de las antorchas y una expresión de enfado llevada al límite. El resultado de su cara, captado por las cámaras durante las marchas neonazis de Charlotteville, es la de la imagen del odio. Detrás de esa cara está Peter Cvjetanovic, de 20 años, y que asegura que no es "un racista enrabietado", como se le ha llamado.

@SenDeanHeller what are you doing hanging out w/Nazi White Supremacist Peter Cvjetanovic? pic.twitter.com/9D5axa55VR

Sin embargo, la foto ha sido difundida una y otra vez, provocando que el joven esté pidiendo por activa y por pasiva que dejen de hacerlo. Pero no le está dando mucho resultado... Prueba de ello es que algunas voces destacadas como la de Kurt Eichenwald, editor de la revista Vanity Fair, están pidiendo -de una manera irónica- que no se retuitee su foto. Pero este mensaje lleva... más de 350.000 retuits.

Peter Cvjetanovic, a white nationalist, is upset that this photo of him has gone viral. So be nice: dont retweet this tweet 1000s of times. pic.twitter.com/mpeyXH86jm