La comentada revolución de Zidane en el 11 del Madrid

Zinedine Zidane ha revolucionado el once del Real Madrid. La vuelta de la Supercopa de España ha servido para que el entrenador blanco haga rotaciones frente al Fútbol Club Barcelona.

Bale, Isco y Casemiro estarán de entrada en el banquillo y serán Kovacic, Lucas Vázquez y Asensio los que ocupen esas posiciones.

Esta es la alineación del Real Madrid:

Estos cambios han suscitado numerosos comentarios en Twitter, muchos de ellos aplaudiendo que Bale esté en el banquillo y otros afirmando que es una temeridad hacer estas rotaciones.

Me agrada que no juegue Bale pero no que no juegue Casemiro