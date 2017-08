La marca de antorchas polinesias Tiki se desmarca de los supremacistas de Charlottesville (EEUU)

Las antorchas polinesias han puesto en evidencia a los supremacistas blancos que estos días exhiben su odio -violencia mediante- en Charlottesville (EEUU). Su incongruencia no puede ser más clara: usan un referente de Oceanía -ojos rasgados, piel más oscura, forasteros- para iluminar sus marchas, remedando los haces del KKK.

Su derrape ha cosechado incontables mensajes de mofa en las redes sociales, pero también, al final, ha recibido un bofetón por parte de uno de los principales fabricantes de antorchas: la marca Tiki se ha desmarcado totalmente de su uso por parte de estos racistas, rechazando su exhibición entre pancartas que piden "blood and soil", o sea, "sangre y suelo", el lema nazi.

"Tiki Brand no está asociada de ningún modo con los sucesos que tuvieron lugar en Charlottesville y estamos profundamente entristecidos y decepcionados", escribió en su perfil de Facebook.

"No apoyamos su mensaje ni el uso de nuestros productos de esta manera. Nuestros productos están diseñados para mejorar las reuniones de jardín y ayudar a familia y amigos a conectar unos con otros en casa en su jardín", agregó.

Tiki Torches just denounced the white supremacists using their products for hate and intimidation.



America. 2017. pic.twitter.com/uznU93WT7n