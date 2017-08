Tania Llasera, contra los que la meten "en el mismo saco que a Cristiano Ronaldo"

A Tania Llasera no le ha gustado nada verse mencionada en una información. No era sobre su aspecto físico ni sobre su hijo, sino que hablaba de las cifras que pueden llegar a cobrar los famosos por campañas publicitarias y colaboraciones con marcas. Su nombre aparecía citado junto al de la actriz Paula Echevarría, la presentadora Pilar Rubio y el futbolista Cristiano Ronaldo.

La presentadora ha dado rienda suelta a su descontento a través de Instagram. "¡Me da mucha rabia que se me meta en el mismo saco que a Cristiano Ronaldo! POR FAVOR, infórmense mejor. No estoy ni en la misma galaxia", se puede leer en una imagen que colgó este martes junto a un pantallazo de un artículo.

El texto reproduce una información del programa Sálvame, de Telecinco, cadena en la que Tania Llasera es presentadora y a la que no menciona en su mensaje.

"Es muy fuerte levantarte y leer esto. Ya que se me acusa de lucrarme en mis redes, me defiendo en ellas", añadie.

Según explica en la publicación, colabora gratis "con marcar emergentes" a las que quiere apoyar. En sus palabras, es una "especie de cibertrueque": "Ellos me regalan un bañador para Pepe [su hijo de un año] y yo les subo una foto del bañador para dar las gracias y darles a conocer si me gusta el producto".

Sus seguidores le han dejado cientos de comentarios de apoyo y algunos han reflexionado también acerca de lo que cobran los famosos por promocionar marcas.

Está claro que no cobras lo mismo que Ronaldo pero lo que no es mentira es que cobras por hacer campañas publicitarias como el resto de famosillos. No tiene nada de malo cobrar por hacer un trabajo por eso no entiendo que os cueste tanto reconocerlo.

