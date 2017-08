El Grupo Popular no contempla dar libertad de voto ante la gestación subrogada, salvo que lo decida la dirección

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, no contempla a priori que se permita el voto en conciencia ante la tramitación de la ley de gestación subrogada, salvo que se decida en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que según los estatutos del partido es quien tiene la última palabra.

El Congreso tiene pendiente de debate y votación una proposición de ley de Ciudadanos para regular la gestación subrogada sin contraprestación económica, una opción que, en casos limitados, ha entrado ya en vigor este mes en Portugal.

RIVERA PIDIÓ A PP Y PSOE NO IMPONER DIRECTRICES

Según el presidente del partido naranja, Albert Rivera, si los dos grandes partidos dieran libertad de voto a sus diputados, la regulación de la gestación subrogada saldría adelante también en España.

Después de que Ciudadanos presentara su iniciativa, Rafael Hernando ya dejó claro que el PP es "absolutamente contrario" a que se pueda usar "de forma mercantil" el vientre de una mujer, aunque abrió la puerta a estudiar la proposición de la formación naranja, que sólo contempla la gestación subrogada de forma altruista.

El debate lo ha reabierto estos días el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, quien se ha mostrado a favor de la gestación subrogada siempre que sea altruista, impida la explotación comercial y evite la utilización de la pobreza de las mujeres.

A su juicio, "no se pueden poner puertas al campo" y, siempre que se cumplan las condiciones de altruismo y no explotación, España debería "dar un paso al frente" y regular la gestación subrogada, igual que ya fue "pionera" y "modelo en la regulación" de otros asuntos como la donación de órganos o la adopción internacional.

Además de esa opinión personal favorable a la gestación subrogada, Maroto ha dicho confiar en que el PP permita a sus diputados el voto de conciencia en el Congreso, recordando que el partido aprobó en su último congreso que aquellas cuestiones de carácter ético no incluidas en su programa electoral, como cree que sucede en este caso, pueden ser objeto de libertad de voto en el Parlamento si lo aprueba el Comité Ejecutivo.

HERNANDO SOSTIENE QUE EL VOTO DEL PP LO DECIDE EL PP

"La gestación subrogada es evidentemente un caso que cumple esas dos condiciones. Y yo no he escuchado a nadie que vayamos a incumplir lo acordado", explicó Maroto a Europa Press.

Rafael Hernando sostiene que, en situación normal, el sentido del voto de los diputados del PP lo decide la dirección del Grupo Popular que él encabeza, y así prevé que suceda con este tema, salvo que, efectivamente, se abra un debate en el seno del Comité Ejecutivo del PP que preside Mariano Rajoy.

"La libertad de voto de los diputados está marcado por Estatutos y las resoluciones del último congreso, y sólo en aquellos casos en los que lo decida el Comité Ejecutivo Nacional, se pueden producir situaciones de libertad de voto".

HERNANDO NO SE OPONE A DEBATIRLO

A su juicio, el PP tiene que votar de acuerdo con su programa electoral, que es su "contrato" con los ciudadanos, pero no se opone a que se plantee el voto en conciencia: "No veo por qué no se puede debatir; quien quiera, que lo plantee y se puede debatir —ha afirmado Hernando, en declaraciones a Europa Press—. Somos un partido democrático que practica el dialogo".

Hernando ya tuvo que liar con peticiones de libertad de voto en el Grupo Popular cuando se tramitaba la reforma puntual que el propio PP había impulsado para retocar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En aquella ocasión se denegó el voto en conciencia y se impuso la máxima sanción a los diputados antiabortistas que habían roto la disciplina, los cuales ya no están en el Congreso.