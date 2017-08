'First dates' junta en una cita a dos jóvenes con un tenso pasado común

Para Joaquín y Dante su cita en First Dates no fue la primera. Los dos participantes del programa de Cuatro tenían un pasado común y, por eso, verse cara a cara en el restaurante de la tele les pilló totalmente por sorpresa.

"¡Oh, Dios!", exclamó Dante antes las cámaras al comentar el encuentro. La tensión se mascaba desde el principio y así lo notó la camarera Lidia Torrent. "¿Os conocéis?", quiso saber. Todo hacía presagiar que nada bueno había pasado entre ellos. "Mi relación con Joaquín fue bastante tensa", aclaró el concursante.

La camarera continuó indagando y, tras mucho insistir, consiguió alguna declaración. "No es nada vergonzoso", dijo Joaquín, que conoció a Dante en la cafetería en la que trabajaba y que fue muy persistente en su empeño por atraer su atención. "Fue una persona muy insistente en su momento. De hecho, demasiado insistente", aclaró después Dante.

La tensión del pasado se notó al llegar y no se dejó a un lado en ningún momento. Zascas, cuchillos afilados, incomodidad... fue lo que destacaron en Twitter los seguidores del programa.

#FirstDates407

La colección de Zascas de Joaquin a Dante , son de nivel experto... — carlos (@walass74) 16 de agosto de 2017

Quiero más citas incómodas como la de Dante y Joaquín #FirstDates407 pic.twitter.com/Bp0dszLvxL — lily lemon (@Libla_sea) 16 de agosto de 2017

#FirstDates407 la cita de Joaquín y Dante es un poco así pic.twitter.com/IONZDxkTOR — Aida Veitía (@aivesa) 16 de agosto de 2017

En su caso se hizo realidad eso de que segundas oportunidades nunca fueron buenas y, cuando desde el programa preguntaron si volverían a verse, Dante fue claro: "Por mi parte no". Y añadió un último zasca: "Sí que me gustaría que cuando nos veamos por la calle al menos nos podamos saludar (...) Me has visto en alguna ocasión y has hecho como que no me veías". ¡Ahí queda esa!