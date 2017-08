La foto de Trump y el Ku Klux Klan que no te debes creer

Pese a la equidistancia que ha mantenido Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con el Ku Klux Klan y los nazis, de momento hay límites que el inquilino de la Casa Blaca no ha sobrepasado. Al menos, en público.

Después de que Trump condenara la violencia de "todas las partes" y equiparara la violencia nazi con la de los grupos antifascistas, esta imagen de él posando con sus padres vestidos del Ku Klux Klan ha recorrido últimamente las redes sociales.

RT @ford2212 : Donald Trump with his KKK parents. This is what America voted for... pic.twitter.com/53vHcjsemu Ain't that special. #Impeach

Sin embargo, la web Snopes.com, especializada en destapar bulos en Internet, publicó un artículo en septiembre de 2016 explicando que se trataba de una imagen manipulada y que, en realidad, la foto original es esta:

hey guys as much as i hate donald trump that picture that's going around of his parents being in the KKK is photoshopped pic.twitter.com/dhbybyg3ag