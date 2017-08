Las baterías del Galaxy Note 4 está siendo reemplazas por riesgo de sobrecalentamiento

El pasado siempre vuelve. Tan manida frase bien podría aplicarse a Samsung y su mala suerte con las baterías. Cuando creíamos que toda la pesadilla del explosivo Galaxy Note 7 estaba más que enterrada resulta que los Galaxy Note 4 también están teniendo ciertos problemas de calentamiento. Y a solo unos días del lanzamiento del Note 8.

Según señala The Verge, por el momento 10.000 módulos de batería del mencionado teléfono han sido llamados a revisión por riesgo de calentamiento, algo que podría provocar, claro, que se acaben quemando. Esta vez, sin embargo, parece que el asunto no es tan grave como en el Note 7, porque no afectando a tantos teléfonos —la medida está localizada y es preventiva— y no es resultado de un fallo en el diseño. Que no es culpa se Samsung, vaya.

En su lugar el problema estaría en el empleo de baterías no oficiales utilizadas en unidades reacondicionadas pertenecientes a un programa del operador estadounidense AT&T y gestionados por la compañía FedEx Supply Chain. Estos módulos "falsos" contaría con anomalías que podrían provocar su sobrecalentamiento. De ahí la recogida en masa de un número tan específico y controlado de teléfonos, que fueron distribuidos hace apenas unos meses, entre diciembre del 2016 y abril del 2017.

El problema estaría en el empleo de baterías no oficiales utilizadas en unidades reacondicionadas pertenecientes a un programa del operador estadounidense AT&T y gestionados por la compañía FedEx Supply Chain.

Por suerte el Galaxy Note 4 cuenta con baterías reemplazables, de forma que el asunto no será especialmente costoso. FedEx se está encargando de enviar y gestionar las nuevas baterías y del reemplazo correspondiente, actuando de manera independiente a Samsung, como la propia casa coreana ha confirmado en un breve comunicado para explicar lo ocurrido.

Hasta donde se sabe sólo se ha registrado un caso de sobrecalentamiento y no ha causado daño a nadie. Aún así la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos recomienda que cualquiera que esté usando ese teléfono y sus datos coincidan con los del llamamiento debe dejar de usar el Note 4 inmediatamente.

Este artículo fue originalmente publicado en Engadget.