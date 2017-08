Malala, premio Nobel de la Paz, logra plaza en la Universidad de Oxford

Malala Yousafzai no es una chica normal. En 2014 ganó el Nobel de la Paz y se convirtió en la premiada más joven de la historia de la academia sueca. Antes, a los 15 años, había sobrevivido a un ataque de los talibanes en su país, Pakistán, por defender el derecho de las niñas a ir a la escuela, al igual que los varones. Su actitud valiente, su claridad de ideas, su peleón empeño en lograr un mundo más justo, erigido sobre los derechos humanos y la educación. Todo ha hecho de ella uno de los personajes más queridos del planeta. Pero Malala apenas nació en 1997 y, por eso, además de uno de los iconos de la lucha de la mujer en el mundo, es también una estudiante, una más, que pelea en su selectividad, aspira a una plaza... y la logra.

Esa es la noticia de hoy: que Malala, tras todo un verano esperando noticias, ha sabido que podrá estudiar en la prestigiosa Universidad de Oxford, en el Reino Unido, donde reside desde el atentado que estuvo a punto de costarle la vida. La activista y bloguera lo ha anunciado, feliz, en su recién estrenada cuenta de Twitter, confirmando que estudiará la triple licenciatura de Filosofía, Ciencias Políticas y Economía.

(Puedes seguir leyendo tras el tuit...).

So excited to go to Oxford!! Well done to all A-level students - the hardest year. Best wishes for life ahead! pic.twitter.com/miIwK6fNSf