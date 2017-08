Publican en Forocoches el teléfono de Leticia Sabater y pasa lo que te estás imaginando

"Me han inundado a whatsapp guarros". Eso es lo que ha tenido que sufrir Leticia Sabater después de que un usuario filtrase su teléfono móvil en Forocoches. La popular presentadora y protagonista de Supervivientes ha explicado a FórmulaTV que ha recibido literalmente de todo.

"Desde cosas bonitas a gente que me enseñaba el culo. He tenido que bloquear el número y cambiar los ajustes de privacidad porque sino no me dejan vivir", señala Sabater, quien añade: "Los mensajes son mayoritariamente obscenos, de sexo o se meten con mis ojos".

La autora de éxitos del verano como La Salchipapa o Toma Pepinazo ha anunciado también que está barajando denunciar a Forocoches y al usuario que filtró su teléfono. El internauta publicó el teléfono de noche en uno de los hilos de la conocida plataforma de foros y llamó a los usuarios a aprovecharlo antes de borrarlo.

Leticia Sabater se encuentra este verano de gira por algunas localidades españolas con sus grandes éxitos.

torrevieja este viernes 18 agosto gran fieston del verano en cielobeach c/placa peri 1(la zenia)yo csntare y fotos😘👍 pic.twitter.com/jhlsrSoZ3L — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) 17 de agosto de 2017