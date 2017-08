Vídeos tras el atropello masivo en Las Ramblas

Así se ven Las Ramblas desde una perpendicular en este momento

¡Desalojen Las Ramblas, ataque terrorista!

La Policía busca a los autores en los aledaños del lugar del atropello

Un viandante retransmite en directo desde Las Ramblas de Barcelona

Los primeros coches de las fuerzas de seguridad entran en Las Ramblas

El periodista Jordi Pérez Colomé muestra en Twitter cómo se produce el desalojo de la avenida.

Un helicóptero de la Policía sobrevuela Plaza Cataluña

La Policía poner orden en Plaza Catalunya

The Telegraph da al menos dos muertos

#Barcelona attack: 'Two dead' as van ploughs into crowd at popular tourist area pic.twitter.com/7vnAclvt5a