Aplauso al joven que apareció en directo en TVE caminando por Barcelona

El atentado en la Rambla de Barcelona y el posterior ataque en Cambrils centraron la atención informativa de todos los medios de comunicación.

Televisión Española también se trasladó a la zona, donde conectaron en directo con los reporteros que, desde el lugar de los hechos, relataron lo que ocurría y lo que había ocurrido.

En una de esas conexiones, una imagen llamó la atención de los telespectadores, que fue compartida en las redes sociales.

Un joven con barba aparece detrás del reportero de TVE caminando por la Rambla con una camiseta negra con un mensaje: "FUCK ISIS" (Que le jodan a ISIS).

Un acto muy aplaudido en Twitter, donde se le ha llegado a calificar de "héroe".

What a hero the guy who walks past is. #barcelona pic.twitter.com/RrxotOzCGL