Barcelona, con dolor pero sin miedo

Barcelona, el día después del atentado que causó 14 muertos y más de un centenar de heridos, ha querido romper su pesadilla con un grito valiente y airado: "¡No tenemos miedo!". El terror provocado por quienes sembraron de muerte La Rambla y el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona) tardará algún tiempo en apagarse. Pero el primer paso ya está dado: la ciudad ha mostrado su implacable voluntad de recuperar la normalidad tras la tragedia saliendo a recorrer de nuevo esa zona tan especial de su corazón.

La policía, mientras tanto, ha seguido avanzando para poner rostro a los culpables y detallar su plan de acción. El viernes acaba con cuatro detenidos relacionados con los hechos y la confirmación de que tres de los cuatro fugitivos a los que se buscaba están muertos. Son Moussa Oukabir, Sais Aallaa y Mohamed Hycham, a los que abatió una agente de los Mossos d'Esquadra en Cambrils después de que atropellaran a varios viandantes. El único fugitivo, pues, es Younes Abouyaaqoub, otro de los identificados por la investigación. No se conoce la intensidad del individuo hallado muerto en el coche que se saltó un control en Diagonal, un incidente que los Mossos han desligado en principio de los atentados.

Es marroquí y, con sólo 24 años, el más mayor de una célula de ocho personas integrada por jóvenes de 17, 22 y 18 años. Un grupo coordinado que no tenía el atropello masivo de Las Ramblas y el ataque frustrado de Cambrils como objetivos principales; su plan inicial, creen los investigadores, era cometer un atentado "de mayor alcance" con los centenares de bombonas que habían acumulado en la casa de Alcanar (Tarragona).

Esa vivienda saltó por los aires el miércoles de madrugada y llevó a los terroristas al plan desesperado que acabaron llevando a cabo. En ella se han encontrado los restos mortales de dos personas, que también podrían pertenecer a la célula. Este sábado se decidirá si el nivel de alerta antiterrorista se eleva a 5, el máximo, o se mantiene en 4, el actual.

VÍCTIMAS DE TODO EL MUNDO

Todavía no se sabe quién conducía la furgoneta blanca que atravesó la Rambla, pero sí quiénes son algunas de las víctimas que causó en su marcha homicida. Un niño de tres años; un emigrado de Granada que se instaló en Cataluña en los años sesenta, una mujer de Zaragoza que veraneaba en Cambrils, un padre italiano que dio su vida por salvar a su hijo, apenas un bebé; otro joven italiano, una mujer portuguesa que visitaba la ciudad junto a su nieta, una mujer belga madre de dos hijos, un ciudadano estadounidense...

Entre las víctimas y heridos hay ciudadanos de hasta 34 nacionalidades. Alemania, Argentina, Australia, China, Bélgica, Cuba, Francia, España, Holanda, Hungría, Perú, Rumanía, Irlanda, Grecia, Macedonia, Italia, Venezuela... Una representación del mundo, que habla a las claras de la naturaleza cosmopolita de Barcelona y explica la reacción internacional al atentado, un enorme abrazo en forma de mensajes de apoyo, ilustraciones, monumentos iluminados o apagados en forma de tributo...

