El autor del atentado en Barcelona, Moussa Oukabir, es uno de los terroristas abatidos en Cambrils

El conductor de la furgoneta del atentado de la Rambla es uno de los terroristas abatidos en Cambrils, según han confirmado fuentes policiales a TVE.

En un primer momento a Moussa Oukabir, de 17 años, hermano de uno de los ya arrestados y que también estaba en busca y captura, fue incluido entre los fugitivos, pero finalmente se ha confirmado su muerte. Los investigadores creen que él fue quien condujo la furgoneta que arrolló a más de un centenar de personas en La Rambla y que dejó 13 muertos.

Oukabir, de 17 años, no tenía antecedentes y tiene Número de Identidad de Extranjero (NIE) desde 2005, han indicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. De origen marroquí, hasta ahora vivía con sus padres —ninguno con antecedentes— en Ripoll (Girona), instalados desde hace años en este municipio. Cumplirá la mayoría de edad en octubre.

Según dejó escrito en su perfil de la red social Kiwi -aún no cerrado-, si pudiera acabaría con los "infieles" y el país donde nunca viviría es el Vaticano. Fue hace dos años. Más tarde, no hay actividad en la cuenta. No obstante, la mayoría de sus publicaciones tienen que ver con chicas, discotecas y perros.

HERMANO DE UNO DE LOS DETENIDOS

Moussa era hermano de Driss, el primer detenido en Ripoll (Girona) por los atentados. La principal hipótesis, sostenida por su hermano mayor, apunta a que le robó el pasaporte para poder alquilar a su nombre dos furgonetas en una empresa de Santa Perpètua de la Mogoda.

Por un lado, como menor de edad, no puede ni conducir y, por otro, era una manera de dejar pistas falsas. Una de las furgonetas fue la utilizada en el atentado. La otra fue localizada horas después en Vic (Barcelona), en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida.

Driss Oukabir, nacido en 1989 y con NIE desde el año 2000, fue detenido este jueves en las inmediaciones de la comisaría en Ripoll, tras denunciar que le habían robado la documentación. En 2012 pasó un mes en la prisión de Figueres (Girona) en 2012 por un supuesto delito de abusos sexuales. En su ficha policial no se han registrado posibles acciones relacionadas con el terrorismo.

En un primer momento se pensaba que era Driss quien manejaba el vehículo, aunque minutos más tarde se descartó, ya que el hombre fue a la comisaría a declarar voluntariamente.

Varios miembros del ayuntamiento de Ripoll han explicado que a Driss le robaron su documentación hace unos días y que no ha sido hasta este jueves cuando ha podido recuperarla, después de haber aparecido en el lugar del atentado. El propio Driss ha asegurado que su hermano pequeño, de 18 años, es físicamente bastante parecido a él.