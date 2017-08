Un muerto y varios heridos por el ataque con cuchillo de un hombre en Turku (Finlandia)

Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas, según la Policía finlandesa por un individuo armado con un cuchillo que posteriormente ha terminado neutralizado y detenido por la Policía en la ciudad finlandesa de Turku, según han confirmado fuentes policiales a la cadena estadounidense ABC News.

La Policía finlandesa ha declarado el nivel de alerta elevado en las estaciones de trenes de la región suroccidental del país, así como en el aeropuerto de Helsinki.

"Varias personas apuñaladas en el centro de Turku. La Policía ha disparado al responsable. Una persona ha sido detenida. Se pide a la población que abandone el centro de la ciudad", ha hecho saber por su parte la Policía finlandesa en la región suroccidental de Lounais-Suomi.

Here is a map showing Puutori-Market Square in Turku, Finland where police have shot a man suspected of stabbing several people pic.twitter.com/UyW4OLakyk

El incidente ha tenido lugar en torno a las 16.40 de la tarde (las 15.30 en España), en el mercado de Puutori, según ha informado el medio finlandés Yle.

Photo by state broadcaster YLE shows what appears to be two people on the ground in #Turku, Finland, after stabbing https://t.co/IVhGgIPVok pic.twitter.com/cDfZFQqYnf

