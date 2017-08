El grupo terrorista preparaba en la casa de Alcanar un atentado "de mayor alcance" en Barcelona

Los autores de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils preparaban "un atentado o varios de mayor alcance" en Barcelona y lo hacían desde "hace mucho tiempo" en la vivienda de Alcanar, en Tarragona, que explotó la madrugada del jueves, modificando los planes del grupo terrorista.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, quien ha confirmado la primera línea de investigación que relaciona el atropello mortal en la Rambla de Barcelona, que causó 14 muertos y más de 130 heridos; con el suceso en Cambrils, en el que cinco presuntos terroristas fueron abatidos y falleció otra víctima; y con esa explosión en la vivienda de Alcanar, en la que hubo un muerto y siete heridos.

En la misma rueda de prensa Trapero ha explicado que las fuerzas de seguridad han detenido a cuatro sospechosos en relación con los atentados, aunque no ha revelado por el momento la identidad del nuevo arrestado. De hecho ni ha confirmado si se trata o no del presunto autor del atropello masivo en la Rambla de Barcelona, Moussa Oukabir, que estaba siendo buscado. Es más, no descartan que fuera uno de los cinco abatidos en Cambrils, aunque no lo tienen identificado: "No tenemos la respuesta".

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha dicho que "la línea de la investigación apunta en este sentido" y que en las próximas horas esperan aclararlo. En una comparecencia ante los medios, ha afirmado que no hay una prueba concreta de eso, aunque sí "más de un indicio que apunta en esta dirección".

De esta manera, además de los cinco terroristas abatidos en Cambrils y del que falleció en la explosión de Alcanar, los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro supuestos miembros de la célula: uno en Alcanar -que resultó herido en la explosión- y tres en Ripoll (Girona), todos ellos jóvenes y sin antecedentes por delitos de terrorismo.