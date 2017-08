Como muchas televisiones y demás medios de comunicación, TVE dedicó buena parte de su programación nocturna al atentado de la Rambla de Barcelona, donde murieron al menos 13 personas y un centenar resultaron heridas, y al ataque de Cambrils, donde la Policía abatió a cinco terroristas que pretendían cometer otro atentado.

El especial sobre este doble suceso estuvo dirigido por la periodista María Casado, presentadora de Las Mañanas de TVE, que no pudo evitar emocionarse por lo ocurrido este jueves.

Al despedir el programa, Casado explicó sus sensaciones:

"Gracias por estar aquí con nosotros en este especial informativo de TVE. Evidentemente, a mí no me gustaría estar aquí hoy dándoles esta noticia... ¡argh! Sí, van a seguir en esta casa minuto a minuto todo lo que suceda, no vamos a dejarles solos, van a tener cualquier información que nos llegue sobre el atentado puntualmente en TVE. Como decíamos, hoy todos somos Barcelona y yo quiero decirles a ustedes que gracias por estar con nosotros y... t'estimo Barcelona".