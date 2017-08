El número de musulmanes que viven en España superó en el año 2016 los 1,9 millones (1.919.141, exactamente), 31.235 más que en 2015, cuando alcanzaron los 1,8 millones, según se desprende del Estudio Demográfico de la Población Musulmana elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el Observatorio Andalusí. Los seguidores del Islam representan el 4% de la población total española y el 42% de estos musulmanes son españoles de pleno derecho.

Con estos datos, queda claro que el hecho de que haya un musulmán escapado tras cometer el atentado de Barcelona, que otros cinco hayan muerto a manos de la policía y que tres personas más estén arrestadas por su hipotética vinculación con el ataque, no es como para generalizar. No, no todos los musulmanes son asesinos (¿hace falta decirlo a estas alturas?), ni son del ISIS ni desean un califato ni la destrucción de los infieles.

En este momento, la sociedad necesita demostrarse que es capaz de vivir en paz y en diversidad. Y nada más variopinto y más popular que las redes sociales para reivindicarlo. Por eso, tras la agresión yihadista de Barcelona y Cambrils, ha surgido con fuerza en Twitter una etiqueta, #YoTeAcompaño, que está sirviendo un poco para todo: gente que se ofrece a acompañar a musulmanes por la calle para que no se sientan con miedo, desplazados o recriminados -la mayoría de los mensajes-; musulmanes que se ofrecen a acompañar a familias y amigos de las víctimas de los ataques de ayer, para dar consuelo; musulmanes y no musulmanes que tienden la mano a los turistas que están descolocados, atacados fuera de su casa, su red y su rutina.

Estos son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter a esta hora:

Para los ignorantes que aprovechan cualquier momento para sacar brillo a su racismo. #YoTeAcompaño pic.twitter.com/OUOLklIsF3 — Ayo Papagayo (@AyoPapagayo) 18 de agosto de 2017

Si eres musulmane, #YoTeAcompaño si necesitas ir a algún lado, si tienes miedo por lo que pueda pasar tras Barcelona

Soy de Alcoy, Alicante — Verde (@SrCubalibre) 17 de agosto de 2017

A cualquier persona que necesite a alguien para sentirse a salvo estos días en Barcelona:#YoTeAcompaño — Paula Pattata! (@Paulapattata) 17 de agosto de 2017

Llorando por la pérdida de inocentes y llorando porque ya me imaginaba las caras de asco por ser musulmana.

Gracias por esto❤#YoTeAcompaño — Hynd (@hynd30) 18 de agosto de 2017

Palma de Mallorca, si necesitas ir en bus o recados #yoteacompaño Debemos combatir el racismo y la islamofobia — Nerea (@Nereasola) 17 de agosto de 2017

Ojalá nadie tuviera que sentir miedo, recibir miradas de odio y amenazas por tener unos rasgos diferentes. #YoTeAcompaño — Fernando Rivera ✍ (@librosdemivida) 18 de agosto de 2017

Soy consciente de que a esto le sigue una ola de racismo. Si eres de Barcelona y necesitas que te acompañe alguien #yoteacompaño — Sherlock Hoe (@Unipour) 17 de agosto de 2017

#YoTeAcompaño unos generan odio y muerte mientras otros ofrecen amor, paz y compasión. Viva España. Vivan los Españoles. La vida sigue. PAZ — Bilal Mohamed (@bmohab1) 18 de agosto de 2017

El hashtag #YoTeAcompaño es una de esas cosas que me confirma la existencia de la bondad humana. Hay odio, sí. Pero también gente bellísima. — Mar del Valle {Arts} (@mardelvallearts) 17 de agosto de 2017

Sin embargo, no son pocos los mensajes de aquellos que se han sumado a la tendencia para demostrar su racismo y decir que "acompañan" a los musulmanes "pero a casa", "de vuelta al califato", "lejos de España". Pero son los menos. Gana la solidaridad.

Concentración en Ceuta en señal de luto por los asesinados en Cataluña.

LA CONDENA OFICIAL DE LA COMUNIDAD MUSULMANA

Aparte de esta campaña espontánea en Twitter, han llegado condolencias oficiales de los musulmanen de nuestro país. La Junta Islámica de España y el Instituto Halal han expresado su "total conmoción y su condena absoluta y sin paliativos del execrable atentado terrorista" doble. En un comunicado, ambos organismos aseguran que estos ataques se suman a la larga lista de los perpetrados en los últimos años, pero que la comunidad islámica de España "lamenta de manera especial por estar dirigido contra nuestros compatriotas y contra las personas que han elegido a nuestro país como lugar de ocio y descanso".

De nuevo, "unos asesinos que no representan a ninguna confesión religiosa han vuelto a segar la vida de inocentes". Esta vez, atacando de forma "cobarde e indiscriminada" en las Ramblas de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils "a personas pacíficas e indefensas que sólo querían disfrutar de los múltiples encantos que en verano ofrecen estos lugares de Cataluña".

En momentos como este, reiteramos la misma rabia, impotencia y perplejidad ante actos que buscan alimentar el miedo y la exclusión, destruir nuestra convivencia y reforzar el ideario de quienes aspiran a dividirnos y a construir sus ensoñaciones mediante la negación del otro

"Es por ello que la Junta Islámica y el Instituto Halal quieren dejar testimonio de su máxima solidaridad con las víctimas, con sus familiares y amigos, y desear una pronta recuperación a las personas que han resultado heridas", destaca. "Nada hay que pueda justificar este crimen, que nos indigna como nos indignaron los perpetrados en París, Londres, Berlín, Estocolmo, Manchester, Kabul, Bagdad, Damasco, Manila y en otros tantos lugares", recalcan.

"En momentos como este, reiteramos la misma rabia, impotencia y perplejidad ante actos que buscan alimentar el miedo y la exclusión, destruir nuestra convivencia y reforzar el ideario de quienes aspiran a dividirnos y a construir sus ensoñaciones mediante la negación del otro", concluye el comunicado.