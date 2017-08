Cachondeo con lo que se vio en la grada tras el gol de Jesé

Jesé, el que fuera gran promesa del Real Madrid ha debutado en su nuevo equipo —el Stoke City de la liga inglesa— con un gran gol frente al Arsenal.

El ex del Paris Saint Germain jugará esta temporada en la Premier League y su debut ha sido de lo más prometedor. El Bichito ha logrado con su gol dar la victoria a su equipo frente al todopoderoso Arsenal de Arsène Wenger.

Cuando ha metido el gol, sus compañeros han ido a abrazarse con él, como es normal. Pero lo más curioso ha sido lo que ha ocurrido en la grada. No sabemos si fruto de la emoción o de vete a saber qué, en la fotografía en la que Jesé celebra el tanto aparecen dos señores rodando por las escaleras de la grada.

Muchos usuarios y medios se han hecho eco de esa imagen.

When Jese puts you 1-0 up against Arsenal and you f*cking lose it 😂😂😂 pic.twitter.com/HKzEpX4D6H