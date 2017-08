David Simon, creador de 'The Wire', carga contra los fascistas que se manifestaron en Barcelona

El pasado viernes tuvo lugar una marcha islamófoba convocada en La Rambla por grupos de ultraderecha como Falange, Democracia Nacional, Plataforma per Catalunya, Generación Identitaria o Somatemps que ha generado tensión al ser rechazada por grupos antifascistas.

Esas formaciones de extrema derecha hicieron un llamamiento a concentrarse ante el Mercado de La Boquería, precisamente el punto en que finalizó el atentado perpetrado por terroristas yihadistas en Barcelona y que acabó con la vida de 13 personas e hirió a un centenar más.

La concentración, con eslóganes como "Terroristas no bienvenidos" o "Stop islamización de Europa" y que ha reunido a una treintena de personas, ha sido recibida en La Rambla por grupos antifascistas y de izquierda antisistema que han rodeado y arrinconado a los manifestantes al grito de "Fuera fascistas de nuestros barrios", "No pasarán" o "Las calles serán siempre nuestras".

La tensión creciente ha llevado a que agentes de los Mossos d'Esquadra hayan acudido al lugar para escoltar hasta fuera de La Rambla a los manifestantes de ultraderecha, que han sido abucheados también por ciudadanos, transeúntes y los miembros de los grupos antifascistas.

El vídeo de cómo los grupos antifascistas echaban a los falangistas de la calle ha llegado hasta David Simon, creador de The Wire, que ha lanzado un enérgico mensaje contra los fascistas.

"No pasarán se vuelve a escuchar de nuevo en una tierra en la que eso significa mucho. Que le jodan a todos los fascistas y a su asesina inhumanidad. No pueden ganar", ha dicho Simon.

"No pasaran" is heard again in a land where it means so much. Fuck all fascists and their murderous inhumanity. They can't win. https://t.co/Fn4ZqMrvU6