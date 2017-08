El desafortunado comentario en 'First Dates' que dejó a una mujer con esta cara

Tener una cita en First Dates en muchas ocasiones no es un camino de rosas. Prueba de ello fue la cita que protagonizaron en el programa de Cuatro Ayub y Yara el pasado viernes 18 de agosto.

Yara es de Murcia y tiene 19 años. La joven decidió acudir al programa para buscar pareja —claro está— y encontrar un chico en quien confiar. Para tal propósito llegó Ayub, otro joven de 21 años nacido en Marruecos y que también vive en Murcia. ¿Qué podía salir mal?

Yara viene con test incluido para comprobar vía examen si Ayub es el chico indicado #FirstDates409 https://t.co/K7ZrmMcph0 pic.twitter.com/t0sBT3Skpr — First dates (@firstdates_tv) 18 de agosto de 2017

La cita fue bastante compleja para ambos. "A mí las mujeres tampoco me desagradan. Si tuviera una pareja estable el día de mañana me gustaría hacer un intercambio de parejas o algo así", dijo la mujer ante la mirada extraña de él.

Pero ahí no quedó la cosa. "¿No te atreverías a hacer un trío?", preguntó la joven. A lo que él respondió mientras tragaba saliva: "Qué pregunta...".

Como dice la tan repetida Ley de Murphy: "Si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal" y esta cita es una buena prueba de ello. En el momento de decidir si se daban una segunda oportunidad Ayub hizo un comentario muy fuera de lugar y que dio lugar a un malentendido que llevó de forma estrepitosa la cita al fracaso.

Yara tiene las ideas claras y Ayub parece no tener ganas de pasar por tanta claridad #FirstDates409 https://t.co/K7ZrmMcph0 pic.twitter.com/YKU8j8gbSI — First dates (@firstdates_tv) 18 de agosto de 2017

"Yo estoy viendo que al final voy a tener que llamar a una grúa para que te lleve", dijo el joven después de que Yara se terminase su segundo mojito. "Perdona", respondió ella totalmente a cuadros. Después de la gran tensión que se produjo entre ambos él matizó que no lo decía por la comida, si no por la bebida.

Esta cita —que ya no podría arreglarla ni Carlos Sobera en persona— terminó que una reprimenda por parte de Yara a Ayub: "Me he tomado un mojito, tampoco es que me vaya a caer por el suelo. Es el segundo, yo tengo aguante, ¿tú no aguantas nada? Pues vámonos, esto está finiquitado".

Aquí puedes ver el momento completo.