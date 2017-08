La cachonda respuesta de Juan Echanove a esta duda de Ricardo Gómez

El buen rollo entre los actores Juan Echanove y Ricardo Gómez es más que palpable. Ambos han compartido multitud de escenas en Cuéntame, la exitosa y longeva serie de Televisión Española.

Gómez era en la ficción de TVE el sobrino de Echanove y parece que esa relación se mantiene fuera de cámaras.

La pareja de actores ya compartió un vídeo que se hizo viral en redes después de la polémica salida de Echanove de Cuéntame.

"No me voy por voluntad propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo. La vida sigue", aseguró Echanove cuando al despedirse de la serie.

Pues bien, ahora, Ricardo Gómez ha usado su cuenta de Twitter para pedir ayuda con un objetivo fotográfico:

Pregunta para sabios de la fotografía: ¿es normal que con un Sigma Mount Converter MC-11 en AF cueste bastante enfocar? Me tarda demasiado. — Ricardo Gómez (@ricardogomez10) August 20, 2017

De entre todos los consejos el más cachondo fue el Juan Echanove, que tras asegurar que "a veces fallan, dale al foco manual", le espetó un jocoso: "Utiliza la mano para algo noble".

Utiliza la mano para algo noble 😜😜😜😂😂😂 — juanechanove (@blogparacomerse) August 20, 2017

Gómez ha cogido rápidamente el guante del comentario y lo ha citado en Twitter con un texto: "Más consejos así".