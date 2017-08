Un cantante para un concierto para denunciar una agresión sexual entre el público

Sam Carter, cantante del grupo de metal Architects, dio toda una lección al detener el concierto que estaba dando en Biddinghuizen (Holanda) para denunciar que se estaba produciendo una agresión sexual entre el público.

"Le he estado dando vueltas en la cabeza si debía decir algo o no sobre lo que he visto en la última canción pero, ¿sabéis qué? Lo pienso decir", comenzó a decir Carter en referencia a una joven a la que varias personas estaban llevando en volandas entre el público (crowdsurfing).

"No voy a señalar al mierda que lo ha hecho, pero te he visto agarrándole una teta. Lo he visto. Es jodidamente asqueroso y este no es un puto sitio para esa mierda", aseveró el cantante, visiblemente enfadado.

"¡No es tu puto cuerpo! ¡No es tu puto cuerpo y no se agarra a nadie, no en mi puto concierto!", añadió Carter, que levantó una ovación unánime entre el público.

Este fue el momento:

'So, i've been going over in my f*cking mind about whether I should say something about what I saw during that last song....' @Architectsuk pic.twitter.com/zm5L4zlXpw