Críticas a Jordi González por politizar el doble atentado en Cataluña

Mad in Spain debatió en la noche del domingo sobre el doble atentado en Cambrils y Barcelona, que por el momento ha costado la vida de 14 personas y ha dejado más de 100 heridos.

El espacio televisivo de Telecinco presentado por Jordi González abordó el atentado desde diversos puntos: hablando con algunos de los protagonistas del terrible suceso y analizando las palabras del conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya Joaquim Forn, que hizo distinción entre víctimas españolas y catalanas.

En un programa de TV3, la televisión pública catalana, Forn hizo una distinción que suscitó muchos comentarios en redes sociales. "En las Ramblas hay 13 muertos, de las que hemos identificado a siete personas: una mujer italiana, una portuguesa, una mujer con doble nacionalidad española-argentina, dos personas catalanas y dos personas de nacionalidad española", aseguró Forn.

Esto propició un encendido debate sobre si fueron acertadas o no las declaraciones del conseller. Jordi González expresó su opinión de forma enérgica mientras hablaba Pilar Rahola.

"El conseller ha ensuciado el trabajo de mucha gente porque ha dicho lo que ha dicho en TV3 y no me puedo creer que eso sea improvisado. Que pago muchos impuestos coño. Hombre, ¿tengo derecho, no? Tengo derecho a protestar, ¿o no puedo? ", dijo el presentador.

Este comentario de González ha suscitado un amplio debate en redes sociales, que convirtió al presentador y al programa en Trending Topic durante la noche del domingo.

Estos son algunos de los tuits que los usuarios profirieron contra el speech de Jordi González.

Em dol perquè del Jordi en tenia un bon record i de un gran comunicador, avui està patinant d'una manera exagerada — David Àvila (@DavidAvilaP) 20 de agosto de 2017

"Me duele porque de Jordi tenía un buen recuerdo de gran comunicador. Hoy está patinando de una manera exagerada".

Jordi González hoy es la Nieves Herrero del siglo XXI en #MadInSpain @alvaromenlon . No doy crédito a lo que veo — Sebas Maspons (@MaspiDIAL) 20 de agosto de 2017

Me está dando mucha vergüenza como periodista y como catalana la actitud de Jordi González. Repugnante. Cambio de canal #MadInSpain — embarazadacabreada (@embarazadagrr) 20 de agosto de 2017

Os juro que lo que está haciendo esta noche Jordi González en #MadInSpain roza lo indecente. #NoTenemosMiedo — Isaac (@sack_am) 20 de agosto de 2017

Te tenía por alguien con más sentido común, hoy me has defraudado y me pareces una basura más del periodismo @jordiGlez #MadInSpain — Dav BARCELONA (@DavCham) 20 de agosto de 2017

@MadinSpain Jordi Gonzalez deja su papel de moderador para convertirse en tertuliano y exigirnos que pidamos perdón por ser catalanes. — Albert Guasch (@albertguaschv) 20 de agosto de 2017

"Jordi González lincha en directo al conseller Joaquim Forn por distinguir a víctimas catalanas de españolas. Repugnante, Jordi".

"Qué vergüenza Jordi González, qué vergüenza de televisión haces".

#MadInSpain @jordiGlez Promover catalanofóbia sin hablar del triste atentado,se habló en TV de Catalunya de los fallecidos catalanes sin mas — MontseCastell (@CastellRuiz) 20 de agosto de 2017

#MadInSpain pq no mandáis al camerino un rato a @jordiGlez y que recapacite y salga a pedir perdón?

Es una vergüenza.#jordiglezgraciosillo — Yolanda Lobo Arranz (@YolandaSantaLob) 20 de agosto de 2017

Qué asco me está dando la actitud de algunos, empezando por Jordi González, en #MadInSpain buscando polémicas políticas — Tomás Blanco (@tbc65) 20 de agosto de 2017

@MadinSpain Jordi Gonzalez convierte un programa respecto a un atentado en un programa contra el Govern de Catalunya y los catalanes. ASCO — Albert Guasch (@albertguaschv) 20 de agosto de 2017

Estáis meando fuera de tiesto @jordiGlez y sacando de contexto unas palabras para buscar polémica. Penoso y sinsentido. Basta! #MadInSpain — Vala Mal Doran (@carolbruy) 20 de agosto de 2017

Menudo zasca de Jordi Turull a Jordi González que se ha comportado como un holigan. IMPRESENTABLE — Ana Bolena (@mantonieta1536) 20 de agosto de 2017

"Jordi González te estás equivocando tú y Telecinco generando catalanofobia. Vergüenza".

A pesar de que la gran mayoría han sido críticas a sus palabras, hay algunos usuarios que sí han afirmado que González tiene razón al criticar al conseller.

Me encanta como está llevando @jordiGlez Hoy el Programa

Dando su opinión y poniendo en aprietos a invitados #NoTenemosMiedo @MadInSpainTV — Rafael García López (@RafaelGarciaL99) 20 de agosto de 2017

#madinspain por una vez de acuerdo con Jordi González — sss (@s123wh) 20 de agosto de 2017

