El comentario fanfarrón de un hombre que dejó a esta mujer con esta cara de incredulidad

First Dates ha vuelto a dejar una de esas citas que pasan rápidamente a ocupar los comentarios en las redes sociales.

El programa de Cuatro sentó en la misma mesa a José Antonio, de Murcia, y a Laura, de Valencia. Desde el primer minuto parece que la química no surgió entre los dos. En un momento del encuentro él le preguntó aquello de: "¿Cuántos años me echas?". Ella acertó y esto no le gusto demasiado a José Antonio, acostumbrado según él a que "siempre le echen menos".

Laura no busca un amor más, sino 'el amor'... y ese amor podría venir de la mano de José Antonio #FirstDates410 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/zsj3hAje7j — First dates (@firstdates_tv) 20 de agosto de 2017

Laura se mostró en todo momento alegre y dispuesta a conocer a José Luis. En un momento dado, y como suele pasar en todos los programas, surgió por parte de él la típica pregunta: "¿Cuánto hace que no tienes pareja?".

Laura comentó que sólo hace medio año que está soltera. Aquí fue cuando José Luis se vino muy arriba y comentó: "Yo llevaré como siete años sin pareja. Yo tuve la época buena, de los 20 o 25 hasta los 30 de locura. Un día con esta, otro día con la otra. Yo llegué algunas veces a estar con tres chicas a la vez".

La cara de incredulidad de Laura fue la misma que puso gran parte de la audiencia y después, ya en el reservado en el que los participantes valoran las citas, la mujer aseguró de forma rotunda: "Eso no se lo cree él ni en sueños. ¿Qué él ha estado con tres mujeres a la vez? Pues no lo sé hijo mío. Es imposible. No, o sea, no. ".

Como no podía ser de otra forma el amor no triunfó entre Laura y José Luis, porque como dice la cuenta oficial de First Dates en Twitter:

José Antonio intentó ser un hombre 2.0 pero se ve que Laura es más de Windows 95 #FirstDates410 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/09BUOx5oQN — First dates (@firstdates_tv) 20 de agosto de 2017

El comentario del hombre saltó rápidamente a Twitter, donde los espectadores hablaron del programa con la etiqueta # FirstDates410.

Jose ha estado con tres mujeres a la vez? Será en una timba de dominó #FirstDates410 — Angelita Bedel (@AngelitaBedel) 20 de agosto de 2017

#FirstDates410 ya salió el rompebragas de la noche😂😂😂con tres mujeres a la vez...😂😂😂 pic.twitter.com/H9LPzCDmhE — francisco gimeno (@francis37863118) 20 de agosto de 2017

#FirstDates410 Con tres mujeres a la vez dice JAJAJAJJAJAJA En tus sueños no Jose Antonio? Di que si campeón 😂 — Srt. Pineapple (@Estefania_711) 20 de agosto de 2017