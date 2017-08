El duro mensaje de un sintecho a las víctimas del atentado que emociona a miles de personas

El mensaje que un sintecho dejó en Las Ramblas dedicado a las víctimas del atentado de Barcelona está emocionando a miles de personas después de que el usuario de Twitter @ignach_12 la subiera a esa red social.

"Me tendría que haber pillado a mí, no que han pillado a un niño con tres añitos. Yo no tengo nada ni a nadie. Yo hubiese muerto por todos", comienza diciendo en el mensaje, escrito en rojo sobre un cartón.

"Siempre os llevaré en el alma. Soy un vagabundo y mi vida no vale para nada", finaliza. El mensaje estaba en una zona de Las Ramblas en la que se pueden ver numerosas muestras de dolor y solidaridad por las personas asesinadas.

Se me rompe el corazon al leer este mensaje😭 pic.twitter.com/ZP5bbCbpWG — Ignacio ATM (@ignach_12) 20 de agosto de 2017

El mensaje acumula cerca de 16.000 retuits y 20.000 'me gusta' en menos de 21 horas y ha generado reacciones como estas:

Trabajo en las ramblas de Barcelona. Me gustaría encontrar a ésta persona y que no le falte un bocadillo cada mañana aunque sólo sea eso. — jose garcia (@josegage) 21 de agosto de 2017

Madre mía 😢💔 — Adara Molinero ✈ (@AdaraGH_17) 20 de agosto de 2017

Cualquier vida importa — ~ Kitty ~ (@KittyKitts23) 20 de agosto de 2017

Dolor, rabia, impotencia, aún así creo en la buena gente! — Lourdes González (@Lourdes11100133) 20 de agosto de 2017

Tu vida vale tanto como la d cualquiera y serás pobre pero por dentro eres rico d corazón — Charo.F.Carnicero (@CarnCharo) 21 de agosto de 2017

Al fin leo algo en Twitter q me hace olvidar la cantidad de gilipolleces leidas en 3 dias — El Bertoni (@pibesevillista1) 20 de agosto de 2017