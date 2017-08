Estupor por lo que hace este perro en un supermercado

En internet has visto de todo: perros poniendo la casa perdida, rescatando a un cervatillo en apuros y comiendo patatas fritas, pero nunca has visto a uno hacer la compra.

Una usuaria de Twitter ha compartido un vídeo en el que se puede ver a un perro portando un carrito de la compra junto a su dueño.

Las imágenes sólo duran cuatro segundos pero han sido suficientes para que casi 200.000 personas hayan compartido el vídeo.

"Sigo conmocionada", ha dicho la tuitera.

I'm still shook pic.twitter.com/TPYLRNHDP0

Sin embargo, Ashleen no es la única que ha visto a ese maravilloso perro hacer la compra. Otra usuaria de Twitter, Arianna Coria, también vio al mismo animal hacer lo mismo.

Saw him too 😂😍 pic.twitter.com/vJ09aHxfFS