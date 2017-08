Jesús Calleja arrasa en Facebook con su reflexión tras el atentado: "¿Qué parte no han entendido?"

El televisivo aventurero Jesús Calleja ha hecho una reflexión en Facebook tras el atentado de Barcelona que se ha saldado con, al menos, 14 fallecidos.

Calleja, cuyo mensaje acumula cerca de 20.000 reacciones y 4.600 compartidos en 18 horas, hace un llamamiento a los "señores políticos", sean del partido que sean, para que no hagan "comentarios y campañas de un lado o del otro".

"Me fastidia y mucho leer artículos que destacan sobre el verdadero horror que ha sido este ataque terrorista y se dediquen hacer comentarios y campañas de un lado o del otro... que si hay víctimas catalanas o españolas, que si el rey no encabece la marcha contra los atentados, que si el PP protesta... qué falta de sensibilidad hacia las víctimas y sus familiares", asegura el aventurero, quien añade: "¡Coño! Ahora no toca, señores políticos, seáis del partido que seáis".

Calleja publica este mensaje después de que el conseller de Interior, Joaquim Forn, distinguiese entre víctimas catalanas y españolas a los fallecidos en el atentado de Barcelona. Durante una entrevista realizada en la televisión catalana el viernes, Forn hizo un balance de los fallecidos y aseguró que hasta ese momento habían sido identificadas siete personas: "Una mujer italiana, una portuguesa, una con doble nacionalidad española-argentina, dos personas catalanas y dos personas de nacionalidad española".

El aventurero también se refiere a la posición de la CUP, que ha asegurado que se plantea no acudir a la manifestación de repulsa del terrorismo en Barcelona el sábado porque acudirán representantes del Estado y el Gobierno de España. En este sentido, han afirmado que para la CUP tanto el rey como el Gobierno de España son imagen de "un imperialismo económico que ha financiado a los autores del atentado del jueves pasado".

"Las personas muertas y heridas son solamente personas, algunas de ellas de otros países. "Pueden ustedes dejarnos un poco en paz. "¿Es que tienen que politizar todo? BARCELONA Y CAMBRILS SOMOS TODOS!! ¿Qué parte no han entendido? En esto el pueblo se ha puesto de acuerdo. Los líderes con sus arengas y comentarios generan odios, malentendidos y en ocasiones guerras", continúa Calleja.

El aventurero acaba haciendo un llamamiento a los políticos para que sean responsables y se fijen más en las reacciones espontáneas de la gente. "En momentos así todos somos iguales... PERSONAS! Vivimos en el mismo mundo!! Señores políticos(todos) hagan un esfuerzo de contencion! al menos en estos días de duelo...", finaliza.